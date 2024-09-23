Подведены итоги Национального рекламного форума «НРФ-регионы».

Фото предоставлено организаторами Национальной недели HR и рекламы

В Екатеринбурге завершилась Национальная неделя HR и рекламы. За пять дней в мероприятиях приняли участие представители 56 городов России и 5 дружественных стран — Казахстана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Ключевые события Недели — HR FORUM BIG FISH и Национальный Рекламный Форум «НРФ-регионы» — собрали более 4 тыс. участников. В рамках деловой программы прошло более 60 сессий, на которых выступили более 250 спикеров — специалисты-практики, авторы бестселлеров по маркетингу и управлению бизнесов, руководители крупных корпораций и топ-менеджеры федеральных и региональных компаний.«Мы завершили Неделю HR и рекламы в Екатеринбурге. Кульминацией стали два крупнейших форума — HR форум Big Fish и Национальный Рекламный Форум регионы, собравшие многотысячную аудиторию оффлайн и онлайн. В рекламном бизнесе, где креативность, инновации и скорость реакции имеют решающее значение, персонал — это ключевой актив. А HR-маркетинг — это новая реальность, с которой сталкиваются все компании без исключения. Именно реклама поможет компаниям справиться с вызовами на рынке талантов. А через HR инструменты — развивать рекламную индустрию», — подчеркнул основатель коммуникационного агентства «Be Brand People», председатель ивент-комитета АКАР Россия Артем Дрыгант.Последний день недели был посвящен Национальному Рекламному Форуму «НРФ-регионы». В рамках деловой программы выставки прошла пленарная сессия и несколько десятков отдельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов.В частности, вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, директор рекламного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан сделал публичными средние расценки на создание рекламного креатива, полученные на основе данных российского рынка. Так, по его данным, в среднем по уральскому региону создание креативной концепции рекламной кампании с адаптацией на три формата (ключевой визуальный образ, видео и спецпроект) стоит 1 млн 265 тыс. 909 руб., такой же проект, но адаптированный под два формата, стоит 1 млн 121 тыс. 250 руб., а разработанный только под видеоформат — 997 тыс. 917 руб.Так же по его данным, разработка позиционирования или создание креативной платформы бренда стоит в среднем по рынку 773 тыс. руб., создание коммуникационной стратегии — 770 тыс. руб., разработка фирменного стиля — 517 тыс. руб. Нейминг обходится заказчику в 380 тыс., разработка логотипа — в 366 тыс. руб. И даже за участие в креативном тендере рекламные агентства получают в среднем по 375 тыс. руб.Заместитель генерального директора НРА Елена Батракова рассказала об исследовании, проведенном среди жителей Свердловской области, в котором респондентов спрашивали о том, в каких сферах Уральский регион является сильным и развитым, а в каких ему необходимо дополнительное развитие. Согласно данным опроса, 70% респондентов считают, что на Урале развито производство, 34% — образование, 21% — креативные индустрии. При этом 47% уверены, что региону необходимо развивать медицину, 41% — туризм, 35% — информационные технологии, 29% — науку, 22% — креативные технологии.Участники форума также обсудили следующие темы: усиление локальных культурных кодов в маркетинге, предиктивные технологии в performance-маркетинге, современные тренды рекламных технологий и изменения в целевых аудиториях.Были подняты вопросы миграции пользователей из Ютуба и новых предпочтений в контенте, борьбы с фейковым трафиком и помощи Big Data в поиске новых клиентов.Параллельно обсуждались развитие событийного маркетинга на региональном рынке и развитие территорий через ивенты. Был исследован опыт Екатеринбурга, который постепенно превращается в площадку событийного туризма.В рамках форума прошла дискуссия о том, как маркетинговые команды используют технологии, что это дает бизнесу, как меняет продвижение брендов и какие возможности открывает перед ними. Были представлены кейсы по автоматизации маркетинговых процессов и снижению стоимости привлечения клиентов за счет роботов, практический опыт создания фабрики ИИ-инсайтов, приведены примеры того, как нейросети понимают человека лучше, чем сам человек, и практические рекомендации использования этих данных для повышения конверсий.Также в рамках форума «НРФ-регионы» состоялась церемония награждения Первого регионального фестиваля рекламы (фестиваль «1Й»). Победителями стали 57 команд из 12 городов страны. В этом году жюри фестиваля присудило 10 золотых, 17 серебряных и 30 бронзовых наград в 10 номинациях.