Поколение Z: С вещами на вход

Фотография с мероприятия (фотограф: Павел Ребрук)

Фотография с мероприятия (фотограф: Павел Ребрук)

На фотографии Иван Колотовкин (фотограф: Павел Ребрук)

На фотографии Егор Карфидов (фотограф: Павел Ребрук)

Фотография с мероприятия (фотограф: Павел Ребрук)

Фотография с мероприятия (фотограф: Павел Ребрук)

Фотограф: Павел Ребрук

В креативном кластере «Домна» 13 февраля 2025 года прошел «Нетворкинг XYZ», организованный студентами специальности «Реклама и связи с общественностью» факультета социальной психологии Гуманитарного университета. Цель мероприятия — выявить и обсудить специфические аспекты и особенности поведения специалистов, сотрудников и руководителей креативных индустрий разных поколений.Реклама и связи с общественностью относятся к крупнейшим креативным индустриям региона, что и обуславливает важность балансировки и настройки коммуникации между креативными сотрудниками разных возрастов. Поэтому уже сейчас руководители рекламных, брендинговых и PR-агентств получили возможность установить деловые связи с новым поколением специалистов, выходящим на рынок труда, получить информацию о предпочтениях и способах организации деятельности. Также нетворкинг — это прекрасная возможность высказать свою точку зрения на то, как они понимают роль и место молодых сотрудников в собственном креативном бизнесе.В мероприятии приняли участие более 70 студентов и преподавателей из Гуманитарного университета, Уральского федерального университета, Екатеринбургской академии современного искусства. Креативные индустрии были представлены такими агентствами, как группа компаний Be Brand People, Dramatichno, Head Promo, а также экспертами — медиа-менеджером, участником «Мастерской новых медиа» Иваном Колотовкиным и руководителем направления внешних коммуникаций УБРиР Всеволодом Орешкиным.Иван Колотовкин по итогам мероприятия рассказал, что проблема выстраивания коммуникации между начинающими специалистами и работодателями существовала всегда. Причины — сложность применения знаний на практике для недавнего выпускника, а также отсутствие опыта выстраивания рабочих отношений в коллективе.«То, что ребят беспокоят вопросы работы со старшим поколением, и они организуют мероприятия, позволяющие разобраться в этой теме — это прекрасно. В любом случае, они получают опыт, как организаторы, слышат других и осознают, что работа в команде позволяет достичь тех или иных результатов», — сказал И. Колотовкин в разговоре с корреспондентом УрБК.В ходе первой части мероприятия руководители и представители агентств поделились своими наработками в области работы с молодежью. Владимир Назаров, основатель Head Promo, рассказал, как эффективно работать на «удаленке» и уйти в сферу бизнеса из найма.Егор Карфидов, креативный директор Dramatichno, поделился опытом того, как не бояться публичных выступлений и брать на себя ответственность за крупные проекты. После мероприятия он рассказал, что страх является маркером, который показывает, где необходимо приложить усилия для скачка вперед. Также он отметил важность понимания сегодняшними студентами реальной ситуации на рынке креативного труда.«Раньше креаторы толпились у дверей различных бюро, сейчас же за внимание молодых творцов идет борьба, им стало доступно куда больше возможностей монетизировать свое время — с агентствами за кадры конкурируют инхаус-команды крупных брендов, социальные сети и другие контент- и фриланс-платформы», — сказал УрБК Егор Карфидов.Он также подчеркнул, что представителям креативной индустрии Урала очевидна необходимость поиска новых подходов к молодым специалистам.В презентации доклада приняла участие студентка 3-го курса РиСО Анна Царева, которая в ходе стажировки в агентстве Dramatichno оперативно влилась и помогала в реализации проектов агентства, а в прошлом году участвовала в продюсировании масштабного проекта с участием заместителя губернатора региона, руководителями агентств и СМИ города, яркими представителями креативного сообщества города.Представители Be Brand People, Софья Полляк и Константин Куликов, рассказали о корпоративных ценностях и о том, как можно устроиться на работу в группу. Софья Полляк в своем комментарии для УрБК подчеркнула, что мероприятия, подобные «Нетворкингу XYZ», играют важную роль в развитии индустрий и будущих кадров.«Поддержка начинающих специалистов — это инвестиция в будущее нашей отрасли. Такие встречи помогают молодым талантам лучше понять требования рынка, а также развивают их навыки и уверенность в своих силах», — отметила С. Полляк.Инна Крутько, доктор психологических наук, профессор кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ и бизнес-тренер, описала паттерны поведения поколения Z с научной точки зрения.Все презентации вызвали живое обсуждение и многочисленные вопросы, как от студентов, так и от самих бизнесменов.Важной частью мероприятия стала презентация исследования «Важные критерии при трудоустройстве для поколения Z», представленная Елизаветой Куимовой и Александрой Михайлищевой от имени Лаборатории межпоколенческих коммуникаций (ЛМК) ФСП ГУ. Лаборатория была создана в 2023 году и уже выполняет исследования по межпоколенческим стратегиям для уральского бизнеса.Надежда Сивкова, кандидат социологических наук, доцент кафедры политических наук УГИ УрФУ особо отметила дружелюбную, профессиональную и креативную атмосферу мероприятия.«Мероприятие получилось действительно отличным, особенно благодаря формату, где сегодняшние студенты демонстрировали свои достижения, а успешные выпускники делились опытом, наглядно показывая молодому поколению, что любые цели достижимы», — заявила по итогам мероприятия Надежда Сивкова.Во второй части нетворкинга студенты и руководители агентств в свободном общении могли обменяться контактами, продолжить обсуждение. Работодатели получили уникальную возможность познакомиться и лично оценить потенциал будущих специалистов.