В рамках HR FORUM BIG FISH в Екатеринбурге состоятся экскурсии для HR-специалистов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Более 100 спикеров примут участие в HR FORUM BIG FISH, который пройдет с 15 по 19 сентября в Екатеринбурге в рамках Национальной недели HR и рекламы, рассказали организаторы мероприятия.
На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» 18 и 19 сентября состоятся ключевые мероприятия форума. Участников ждет насыщенная деловая программа: день ресурсных практик, всероссийский онлайн-стрим, посвященный актуальным HR-вопросам, студенческий хакатон, а также специальные экскурсии для HR-специалистов.
Впервые такие экскурсии прошли во время работы форума в 2024 году. Офисы 10 ведущих компаний региона посетили около 250 человек. В связи с огромным интересом к формату в этом году экскурсии примут 17 предприятий: «Золотое яблоко», Кнопка, СВЭЛ, УБРиР, «Контур», ОйлЭнерджи, R1, «Атомстройкомплекс», Завод оптики ODV, Киберсталь и другие.
Экскурсии будут проходить на территории только тех компаний Екатеринбурга и Свердловской области, которым есть чем поделиться и показать, сколько работающих системных HR-практик внедрено на Урале, как они влияют на эффективность и успешность компаний, как растет статус и роль HR в нашем регионе.
Еще одна особенность экскурсий нынешнего года — не только посещение компаний, но и презентация и обсуждение заранее заявленной темы. Например, с представителями строительного холдинга «Атомстройкомплекс» участники форума обсудят, как строить лучшие здания и как HR-практики работают на качество продукта; на площадке Уральского банка реконструкции и развития развернется дискуссия на тему «От стереотипов к синергии: как поколение Z влюбить в финансы», а те, кто выберут посещение проектной организации R1, обсудят HR-cинергию и формулу успешной коллаборации HR-бренда с корпоративным университетом и так далее.
Как и в прошлом году, организаторы фиксируют огромный интерес к головному офису крупнейшего в стране международного бьюти-ретейлера «Золотое яблоко». Компания была основана в России в 1996 году, и сегодня ведет бизнес в шесть странах: 14 тыс. человек работают в России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Почему представители ретейлера «Золотого яблока» — желанные спикеры на IT-конференциях. О том, как работает корпоративная биржа труда, и не только, пойдет речь во время встречи на тему: «Маркетинг в HR и бизнес-игры как инструмент развития сотрудников».
Для участников форума распахнет свои двери «Контур». В портфеле компании более 70 продуктов — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет, онлайн-кассы и другие. «Контур» — это 12 тыс. сотрудников и 3 млн клиентов. Представители «Контура» проанализируют свои практики работодателя в духе Employee experience: как сделать то, что люди переживают, делают и встречают на своем профессиональном пути в течение времени коммуникации с компанией захватывающим и уникальным опытом.
Не останутся в стороне и заводские площадки. Одна из них — Группа Компаний СВЭЛ. Тема экскурсии: «Завод за рамками стереотипов». СВЭЛ — это 2,2 тыс. сотрудников, один из ведущих производителей электротехнического оборудования в России и СНГ, лидер в своем сегменте — каждый третий трансформатор в стране производства СВЭЛ. Как совместить нетипичность завода и высочайшую ответственность за качество продукции? Особая атмосфера стремлений к преобразованиям и усовершенствований привлекает людей неравнодушных, искренне болеющих своей профессией и вкладывающих душу и знания в результат — об этом пойдет речь на экскурсии.
В прошлом году участники оценили уровень полезности экскурсионной части программы на 10 из 10 баллов. В каждой группе не более 20 человек, поэтому организаторы HR FORUM BIG FISH заранее открыли регистрацию для желающих побывать на ведущих предприятиях. Зарегистрироваться можно в приложении по ссылке
