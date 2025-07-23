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В Екатеринбурге с 15 по 19 сентября пройдет национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 19 сентября пройдет национальная неделя HR и рекламы, в рамках которой состоятся крупнейшие профессиональные форумы России — НРФ Регионы и HR FORUM BIG FISH. Главной темой мероприятия станет «огнеупорность» — уральский ответ на тренд «выгорания».

Состав спикеров НРФ Регионы включает признанных лидеров рекламной индустрии. Среди них Алексей Парфун, управляющий партнер Ai influence; Евгений Гуцал, диджитал-эксперт, автор книги «История русского видеоблогинга»; Андрей Губайдуллин, креативный директор, основатель РА «Восход»; Максим Пономарев, сооснователь Friends Moscow и mads; Александр Алексеев, президент клуба Арт-директоров России; Владимир Лифанов, дизайнер, основатель агентства «Супрематика»; Владилен Ситников, основатель платформы безтендера.рф; Константин Беляков, сооснователь BALAGAN и другие эксперты.

Организаторы мероприятия, Be Brand People Event Agency и НРФ Регионы, сообщают, что деловая программа Национальной недели HR и рекламы стартует 15 сентября. Откроет неделю 12-часовой всероссийский онлайн-стрим. В нем примут участие около 50 спикеров — это лидеры HR-сообществ регионов и HR-директора крупнейших предприятий со всей страны. Главная задача стрима — показать многогранность задач, которые решают сегодняшние HR.

16 сентября будет полностью посвящен одной из самых актуальных тем — профилактике выгорания. Не первый месяц организаторы фиксируют огромный интерес профессионального сообщества ко «Дню ресурсных практик. Управление человеческим потенциалом».

Также 16-17 сентября состоится традиционный хакатон с участием екатеринбургских студентов. Они рассмотрят реальные бизнес-кейсы, затем авторы самых креативных решений смогут пройти стажировку в бизнес-структурах Екатеринбурга.

Далее, 18 и 19 сентября, в главном зале МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (МТС Live Hall) пройдет 9 разнонаправленных дискуссий и выступлений, где будут рассматриваться важнейшие темы развития креативной индустрии.

В частности, участники мероприятия обсудят будущее экономики — экспертный паблик-ток на актуальные экономические темы с экспертами и учеными, креативный код успеха — паблик-ток с ведущими креативными директорами страны, и подискутируют об искусственном интеллекте.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев заявил, что реклама и маркетинг сегодня — среди наиболее перспективных и динамично растущих отраслей креативной экономики в Свердловской области.

«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который является опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе, оказывает содействие форуму как одной из наиболее авторитетных площадок для общения лидеров и участников отрасли. Пожалуй, по объему вклада в региональный валовый продукт среди отраслей креативной экономики с рекламой и маркетингом может сравниться только сектор ИТ. Однако форумы для айтишников не такие задорные, как у рекламщиков», — резюмировал он.

Уже сейчас открыта запись на экскурсии по площадкам ведущих предприятий Уральского региона. Для HR-специалистов распахнут двери лучшие офисы: «Золотое яблоко», «Кнопка», СВЭЛ, УБРиР, Контур, ОйлЭнерджи, R1, «Атом», Северский трубный завод, ПНТЗ, Завод оптики ODV, Киберсталь и еще больше десятка компаний.
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