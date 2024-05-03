Михаил Мальцев: Инвестиционное будущее Свердловской области в сфере туризма под угрозой

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом ...27.11.2023 Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге состоялось Общее годовое собрание Уральского отделения РСТ — Уральской ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...03.09.2014 Уральская ассоциация туризма: введение НДС на внешние авиаперелеты нанесет удар по туристической отрасли
УрБК, Екатеринбург, 3.09.2014. Введение налога на добавленную стоимость на внешние авиаперелеты в размере 18% сильно ...