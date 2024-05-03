Михаил Мальцев: Инвестиционное будущее Свердловской области в сфере туризма под угрозой

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Привлечение Минэкономразвития РФ к судебному процессу вокруг департамента по развитию туризма Свердловской области может иметь долгосрочные негативные последствия для реализации туристических проектов на территории региона. Об этом сообщил УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



Ранее департамент потребовал от некоторых через суд вернуть часть грантов, которые были выделены на развитие туристической инфраструктуры Среднего Урала. Недавно стало известно, что к судебному спору привлекли министерство экономического развития РФ, которое распределяет данные гранты.



«Я считаю, что ряд исков, направленных предпринимателям, вполне может быть обоснован. Однако некоторые из них совершенно точно лишены какого-либо смысла. Уверен, что скоро мы получим информацию, что в их удовлетворении будет отказано. Это может стать серьезным ударом по инвестиционному климату, в целом по государственно-частному партнерству в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также могут быть последствия в отношениях с федеральным центром. Привлечение к судебному процессу отраслевого министерства едва ли улучшит отношения исполнительной власти к нашей области», — отмечает Михаил Мальцев.



Он полагает, что текущая ситуация изначально возникала из-за действий сотрудников департамента по развитию туризма Свердловской области.



«По моему мнению, они изначально недостаточно отслеживали ход реализации этих проектов, не проводили достаточные консультации, не осуществляли в должном объеме выезды на объекты. Фактически эта работа, на мой взгляд, была целиком провалена, и попытка сейчас переложить всю ответственность за этот провал на предпринимательское сообщество выглядит неуклюже и даже непорядочно», — полагает директор УАТ.