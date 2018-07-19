Свердловский департамент туризма проиграл иск к собственникам парка «Арамильская слобода»

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Департамент по развитию туризма Свердловской области проиграл иск к ООО «Парк «Арамильская слобода», говорится в материалах Арбитражного суда региона.



Ранее департамент выделил гранты на реализацию туристических проектов в регионе. Но позднее через суд потребовал их вернуть от некоторых компаний. Всего было подано девять исков. В частности, с ООО «Парк «Арамильская слобода» пытались взыскать 5 млн руб., однако суд отказал в удовлетворении этого требования



«В иске отказать полностью», — говорится в судебном решении.



По словам директора «Арамильской слободы» Анастасии Климиной, грант был направлен на обустройство пляжа. Основные работы по его созданию были выполнены в срок, однако благоустройство прилегающей территории затянулось из-за неблагоприятных погодных условий.