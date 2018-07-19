Свердловский департамент туризма проиграл иск к собственникам парка «Арамильская слобода»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск регионального УФАС, которое требовало ...15.08.2016 Банк ВТБ обжаловал решение суда об отказе банкротства депутата Олега Исакова
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2016. Банк ВТБ подал апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области отказать в ...20.11.2015 Прокуратура выявила нецелевое расходование средств администрацией Арамильского ГО
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2015. Сысертская межрайонная прокуратура выявила нарушения при реализации областной программы ...26.06.2013 С муниципального предприятия Арамильского городского округа взыскано 26 млн рублей за загрязнение реки Исеть
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с МУП ...14.12.2009 МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» оштрафовано за деятельность по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов без лицензии
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2009. По требованию свердловского межрайонного природоохранного прокурора к административной ...