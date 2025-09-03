УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:11

Ревда обновляет воду

В городе Ревда Свердловской области накануне прошло открытие станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 20 тыс. куб. м/час, рассчитанной на обеспечение чистой безопасной водой населения численностью более 60 тыс. человек.

Ревда обновляет воду

В мероприятии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, депутат законодательного собрания от ревдинского округа Александр Серебренников, управляющий западным округом Андрей Язьков и глава администрации Ревды Татьяна Клепикова. Презентацию объекта и экскурсию для делегации провел генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Станислав Киселев.

Ревда обновляет воду

«После масштабной реконструкции запускаем в Ревде в тестовом режиме очистные сооружения. Модернизация обеспечит качественное водоотведение для 60 тыс. жителей. Старая станция, построенная в 1964 году, давно не справлялась с очисткой стоков и негативно влияла на экологию реки Чусовой. Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоемов. Производительность обновленного комплекса — 20 тыс. кубометров в сутки», — отметил Денис Паслер.

Ревда обновляет воду

Он также добавил, что на модернизацию было направлено более 2,5 млрд руб., в том числе из областного бюджета и Фонда развития территорий. По его словам, в ближайшие годы в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировали строительство таких же крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске. Качественное водоотведение получат еще более 55 тыс. уральцев.

Ревда обновляет воду

Заказчиком строительства новой станции выступил УМП «Водоканал» г. Ревды. Прежние очистные сооружения хозбытовой канализации были введены в эксплуатацию в 1969 году и принимали стоки города и промышленных предприятий. Технология очистки при этом давно устарела: прутья решеток сужали каналы, а иловый осадок не удавалось просушить для сельскохозяйственного использования. Оборудование быстро изнашивалось, и главной проблемой оставалось то, что очистные сооружения не могли удалять фосфаты.

Ревда обновляет воду

«У ГК «КОРТРОС» 20-летний опыт успешной работы с масштабными комплексными проектами, которые качественно улучшают городскую среду и становятся знаковыми для развития целых регионов, в том числе с точки зрения инженерно-инфраструктурной составляющей. Реконструкция очистных сооружений в Ревде — это новый шаг в формировании комфортных и безопасных условий для жизни в городе, которые в целом улучшат санитарно-экологическую обстановку во всей области», — отметил Станислав Киселев.

Ревда обновляет воду

Так, в процессе реконструкции и модернизации объекта была применена инновационная технология биологической очистки сточных вод с доочисткой на дисковых фильтрах и обеззараживанием на установках ультрафиолетового излучения, что подразумевает отсутствие хлора в технологической схеме работы станции.

Ревда обновляет воду

Благодаря выполненным мероприятиям очистка сточных вод на новой станции будет производиться с соблюдением всех показателей предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения высшей категории, что значительно улучшит качество воды в реке Чусовой и ощутимо снизит негативное влияние инфраструктурного объекта на экологию региона.

Ревда обновляет воду

Кроме того, на полностью современном объекте регулирование рабочих процессов будет проходить с помощью автоматизированной трехуровневой системы — один оператор сможет управлять практически всей станцией. Аналитический контроль воды будет осуществляться на входе, в середине цикла биологической очистки и на выходе. Все это делает станцию максимально эффективной. На объекте также появилась возможность повторного использования обеззараженной воды для нужд обслуживания.

Ревда обновляет воду

Напомним, в Свердловской области ГК «КОРТРОС» реализует проект комплексного освоения территории «Академический», который летом этого года отметил 20-летие. Это крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.

Сегодня социальное развитие Академического идет активными темпами: в феврале текущего года здесь начал свою работу районный суд, а в августе открылось здание районной администрации.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 17:18 В Свердловской области в тестовом режиме запустят очистные сооружения

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках рабочей поездки объявил о ...

03.09.2025 ГК «КОРТРОС» вошла в топ-3 застройщиков Среднего Урала с проектом «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. ГК «КОРТРОС» вошла в тройку лидеров среди застройщиков Среднего Урала. В регионе группа ...

27.07.2017 ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала. ...

20.09.2012 До конца 2012 года в Дружининском городском поселении будут запущены две биологические очистные станции

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2012. На территории Дружининского городского поселения под патронажем правительства ...

10.02.2010 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: Качество воды в Екатеринбурге пока не соответствует современным требованиям

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин вместе с главой Екатеринбурга ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.