Ревда обновляет воду

В городе Ревда Свердловской области накануне прошло открытие станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 20 тыс. куб. м/час, рассчитанной на обеспечение чистой безопасной водой населения численностью более 60 тыс. человек.
В мероприятии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, депутат законодательного собрания от ревдинского округа Александр Серебренников, управляющий западным округом Андрей Язьков и глава администрации Ревды Татьяна Клепикова. Презентацию объекта и экскурсию для делегации провел генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Станислав Киселев.
«После масштабной реконструкции запускаем в Ревде в тестовом режиме очистные сооружения. Модернизация обеспечит качественное водоотведение для 60 тыс. жителей. Старая станция, построенная в 1964 году, давно не справлялась с очисткой стоков и негативно влияла на экологию реки Чусовой. Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоемов. Производительность обновленного комплекса — 20 тыс. кубометров в сутки», — отметил Денис Паслер.
Он также добавил, что на модернизацию было направлено более 2,5 млрд руб., в том числе из областного бюджета и Фонда развития территорий. По его словам, в ближайшие годы в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировали строительство таких же крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске. Качественное водоотведение получат еще более 55 тыс. уральцев.
Заказчиком строительства новой станции выступил УМП «Водоканал» г. Ревды. Прежние очистные сооружения хозбытовой канализации были введены в эксплуатацию в 1969 году и принимали стоки города и промышленных предприятий. Технология очистки при этом давно устарела: прутья решеток сужали каналы, а иловый осадок не удавалось просушить для сельскохозяйственного использования. Оборудование быстро изнашивалось, и главной проблемой оставалось то, что очистные сооружения не могли удалять фосфаты.
«У ГК «КОРТРОС» 20-летний опыт успешной работы с масштабными комплексными проектами, которые качественно улучшают городскую среду и становятся знаковыми для развития целых регионов, в том числе с точки зрения инженерно-инфраструктурной составляющей. Реконструкция очистных сооружений в Ревде — это новый шаг в формировании комфортных и безопасных условий для жизни в городе, которые в целом улучшат санитарно-экологическую обстановку во всей области», — отметил Станислав Киселев.
Так, в процессе реконструкции и модернизации объекта была применена инновационная технология биологической очистки сточных вод с доочисткой на дисковых фильтрах и обеззараживанием на установках ультрафиолетового излучения, что подразумевает отсутствие хлора в технологической схеме работы станции.
Благодаря выполненным мероприятиям очистка сточных вод на новой станции будет производиться с соблюдением всех показателей предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения высшей категории, что значительно улучшит качество воды в реке Чусовой и ощутимо снизит негативное влияние инфраструктурного объекта на экологию региона.
Кроме того, на полностью современном объекте регулирование рабочих процессов будет проходить с помощью автоматизированной трехуровневой системы — один оператор сможет управлять практически всей станцией. Аналитический контроль воды будет осуществляться на входе, в середине цикла биологической очистки и на выходе. Все это делает станцию максимально эффективной. На объекте также появилась возможность повторного использования обеззараженной воды для нужд обслуживания.
Напомним, в Свердловской области ГК «КОРТРОС» реализует проект комплексного освоения территории «Академический», который летом этого года отметил
20-летие. Это крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.
Сегодня социальное развитие Академического идет активными темпами: в феврале текущего года здесь начал свою работу районный суд, а в августе открылось
здание районной администрации. Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»