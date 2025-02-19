УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района. В церемонии приняли участие глава города Алексей Орлов, первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, глава администрации Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО «СЗ «РСГ — Академическое» Сергей Ланцов.
Административное здание находится на улице Вильгельма де Генина, 53, и примыкает к северо-западной стороне Преображенского парка. Его строительство АО СЗ «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») начало в марте 2024 года.
Трехэтажное здание выполнено в форме полуциркульной дуги. Венчает его башня с часами и шпиль, расстояние от основания которого до верхушки составляет 44,4 м. Общая площадь строения — 3,8 тыс. кв. м.
Сергей Ланцов рассказал, что здание строилось быстро и легко, и оно получилось даже лучше, чем выглядело в проектной документации.
«У нас были сомнения, в какой стилистике его исполнять — классической или современной. Но классика победила, архитектурный облик управы разрабатывался таким образом, чтобы связать его с другими значимыми объектами Академического: Храмом Святых Божиих строителей, парком, прудом. И в ближайшее время ансамбль будет дополнен зданием академии детского творчества и офисным центром», — сказал С. Ланцов. Он уточнил, что общая площадь ансамбля составляет 3 тыс. 800 кв. м.
В свою очередь, Н. Смирнягин отметил исключительную эргономику здания и его клиентоцентричность: в здании есть универсальный зал вместимостью 200 человек, а для маломобильных граждан предусмотрен большой лифт.
«Все, что создается, создается исключительно для комфорта жителей Академического района», — подчеркнул он.
А. Орлов поддержал главу района и выразил благодарность за реализацию проекта. Он назвал новое здание Администрации сердцем «Академического».
«Администрация района работала в приспособленных условиях, буквально в двух строительных вагончиках, и, безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы сотрудники администрации могли работать. Сейчас все сотрудники обеспечены достойными и удобными рабочими местами. Будем двигаться дальше — развивать район», — сказал он.
А. Орлов добавил, что на данный момент федеральная структура разрабатывает вопросы размещения в Академическом районе прокуратуры, следственного комитета и МВД.
Напомним, в феврале 2025 года в Академическом было
торжественно открыто здание районного суда.