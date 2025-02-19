УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:35

В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района. В церемонии приняли участие глава города Алексей Орлов, первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, глава администрации Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО «СЗ «РСГ — Академическое» Сергей Ланцов.

В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района

Административное здание находится на улице Вильгельма де Генина, 53, и примыкает к северо-западной стороне Преображенского парка. Его строительство АО СЗ «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») начало в марте 2024 года.

Трехэтажное здание выполнено в форме полуциркульной дуги. Венчает его башня с часами и шпиль, расстояние от основания которого до верхушки составляет 44,4 м. Общая площадь строения — 3,8 тыс. кв. м.

Сергей Ланцов рассказал, что здание строилось быстро и легко, и оно получилось даже лучше, чем выглядело в проектной документации.

«У нас были сомнения, в какой стилистике его исполнять — классической или современной. Но классика победила, архитектурный облик управы разрабатывался таким образом, чтобы связать его с другими значимыми объектами Академического: Храмом Святых Божиих строителей, парком, прудом. И в ближайшее время ансамбль будет дополнен зданием академии детского творчества и офисным центром», — сказал С. Ланцов. Он уточнил, что общая площадь ансамбля составляет 3 тыс. 800 кв. м.

В свою очередь, Н. Смирнягин отметил исключительную эргономику здания и его клиентоцентричность: в здании есть универсальный зал вместимостью 200 человек, а для маломобильных граждан предусмотрен большой лифт.

«Все, что создается, создается исключительно для комфорта жителей Академического района», — подчеркнул он.

А. Орлов поддержал главу района и выразил благодарность за реализацию проекта. Он назвал новое здание Администрации сердцем «Академического».

«Администрация района работала в приспособленных условиях, буквально в двух строительных вагончиках, и, безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы сотрудники администрации могли работать. Сейчас все сотрудники обеспечены достойными и удобными рабочими местами. Будем двигаться дальше — развивать район», — сказал он.

А. Орлов добавил, что на данный момент федеральная структура разрабатывает вопросы размещения в Академическом районе прокуратуры, следственного комитета и МВД.

Напомним, в феврале 2025 года в Академическом было торжественно открыто здание районного суда.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.02.2025 В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда. Об ...

20.03.2024 В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района. В настоящий момент специалисты АО СЗ ...

20.03.2024 В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района. В ...

13.02.2023 В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации ...

20.01.2022 Новым главой депутатской группы по развитию Академического района Екатеринбурга стал Михаил Матвеев

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (465)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.