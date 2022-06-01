Станислав Киселев: В Екатеринбурге мы намерены построить более 2,5 млн кв. метров жилья

На вопросы журналистов ответил генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Станислав Киселев.



— Станислав Владиславович, насколько большое значение имеют для строительного бизнеса льготные программы ипотечного кредитования?



— Льготное жилищное кредитование сегодня — основной поддерживающий отрасль элемент. Если его сейчас исключить из системы, жизнеспособность она, конечно, не потеряет. Но уже сам факт того, что мы ставим под сомнение возможность продления субсидируемой ипотеки, раскачивает отрасль, и последствия могут быть серьезными.



Затоваривания на этом рынке нет. Если в прошлом году коэффициент экспозиции был 22 месяца, то в этом году он вырос и составил 33-34 месяца. Тенденций к его дальнейшему увеличению нет. Строительный цикл — 2,5-3 года, то есть с существующим коэффициентом экспозиции мы вписываемся в строительный цикл. Это нормально, мы в балансе. Объем стройки за последние годы вырос всего на 20%, и при таком увеличении говорить о пузыре не приходится.



Если говорить про нас, мы работали и запускали проекты, когда доля ипотеки была меньше 50%. То есть у ГК «КОРТРОС» есть опыт, качественный портфель, финансовая устойчивость, хороший продукт и спрос на него. Думаю, мы будем уверенно себя чувствовать в любой ситуации.



При этом вопрос не в том, как отмена льготной ипотеки отразится на составе девелоперов, кто уйдет или нет с рынка. Проблема может быть в том, что мы потеряем перспективы. Есть такое понятие «утраченное десятилетие», которое означает, что экономика погружается в состояние, когда нет прорывов, и сделать с этим ничего нельзя. Уберем сейчас льготную ипотеку или кардинально поменяем условия по ней — и потеряем десять лет возможного развития.



— Сейчас появились данные о том, что на рынке имеется большое количество нераспроданного жилья после ввода домов в эксплуатацию. В чем, на ваш взгляд, причины такой ситуации?



— Если к моменту ввода проекта в эксплуатацию остается много нераспроданных квартир, проблема в продукте — в его проекте и местоположении. Мы анализируем опыт конкурентов и иногда видим, что даже безнадежная ситуация с продажами через пару месяцев может кардинально поменяться. Есть определенные стадии строительства и продвижения продукта, на которых продажи могут идти лучше или хуже, но если ситуация критична, необходимо разбираться с продуктом. Общих выводов здесь делать не надо.



— Вы как-то упоминали, что ГК «КОРТРОС» может заняться строительством индивидуального жилья. Есть ли подвижки в этом направлении?



— Да, у нас есть такие мысли, но проект пока в разработке. Мы еще не готовы к полному переходу в этот сегмент, однако серьезно продвинулись в плане логики развития и понимания продукта. Речь идет об одном региональном проекте: сегодня мы понимаем его себестоимость, знаем, над чем работать, но конкретная реализация начнется не в этом году.



— Какие планы у предприятия на ближайшие годы?



— Планы достаточно большие и стабильные. В Академическом районе Екатеринбурга сейчас в стройке находится 250 тыс. кв. м. недвижимости. В этом году собираемся ввести еще 170 тыс. кв. м. Кроме того, мы подошли к запуску новой территории — «Академический-2», где намерены построить более 2,5 млн кв. м. жилья. Это новый проект — масштабный, комплексный. И сегодня он вызывает интерес среди партнеров — компаний-девелоперов.



Также мы запускаем новые проекты в Москве, ведутся подготовительные работы для получения площадки в Перми.



— Сегодня активно меняется сам девелоперский продукт. Чтобы привлечь покупателя, стройбизнес разрабатывает новые форматы, предлагает новые сервисы. Какое участие в этом принимает ГК «КОРТРОС»?



— В прошлом году я представил конструктор планировок как идею, предоставляющую возможность будущим клиентам сформировать квартиры под себя еще до этапа ввода дома в эксплуатацию. Сейчас этот проект уже запущен в первом варианте: 18 апреля мы разместили вкладку на сайте проекта «Равновесие» в Подмосковье и получили хороший обратный отклик. На сегодняшний день около 100 человек сформировали планировки под себя. Заключать договоры долевого участия с ними мы будем уже с учетом их собственных планировок.



Это уникальная практика на российском рынке, когда планировка формируется параллельно с проектированием и строительством многоквартирного дома, когда такой объект еще до момента ввода в эксплуатацию живет, меняется с точки зрения наполнения планировок отдельных квартир, размещения инженерных систем. Это серьезный вызов, и мы видим, что этот продукт востребован у покупателей.



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Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»