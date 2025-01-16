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16.01.2025

Свердловчане заплатили за страховки 38 млрд рублей

Свердловчане заплатили за страховки 38 млрд рублейЗа три квартала прошлого года объем премий на страховом рынке Свердловской области вырос в полтора раза — с 26 до 38 млрд руб. Наибольший рост в сравнении с тем же периодом 2023-го отмечался в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и каско, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Отметим, что в целом по стране объем страховых премий за год также увеличился в полтора раза, до 2,4 трлн руб. Самую сильную динамику показали сегменты ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни). Совокупные взносы по этим программам в целом по стране в III квартале 2024 года достигли максимального значения за всю историю наблюдений, составив рекордные 651,6 млрд руб., увеличившись в 4,5 раза год к году. Взносы за девять месяцев 2024 года увеличились в 4 раза год к году и составили 1,1 трлн руб. В Свердловской области они за три квартала подросли в 2,5 раза год к году и достигли 14 млрд руб.

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, полисы НСЖ и ИСЖ набрали большую популярность среди уральцев. Они позволяют, наряду со страхованием, получать дополнительный доход. В случае с накопительным страхованием — за счет регулярного пополнения, а в случае с ИСЖ — за счет использования части стоимости полиса в качестве инвестиций. С. Коровин отметил, что доходность полиса НСЖ сроком на два года сопоставима с банковскими вкладами на аналогичный срок. Также он рассказал, что в 2024 году уральцы вкладывали в страховку значительные суммы, часто предпочитая договоры с единовременной высокой премией.

Еще одним сегментом рынка страхования, показавшим значительный рост по итогам периода, стали договоры добровольного медицинского страхования (ДМС). Премии по ним в целом по стране за девять месяцев 2024 года достигли 245,2 млрд руб. На Среднем Урале этот показатель превысил 4 млрд руб., увеличившись на 76% год к году.

Центробанк отмечает, что данный прирост вызван двумя факторами. Первый — переклассификация страховщиками части премий, относившихся ранее к другой группе, в сегмент ДМС. Ревизии подверглись договоры о страховании от болезней и несчастных случаев, продаваемые физлицам через банки. Причинами явились переход на коллективные схемы страхования и реализация банками собственных страховых программ. Отмечается, что влияние данного фактора временное и в скором времени завершится.

Вторым фактором роста стало увеличение объема взносов от работодателей для своих сотрудников. Таким способом они пытаются повысить свою популярность и конкурентоспособность на рынке труда в условиях дефицита рабочей силы. При этом отмечается, что работодатели с целью сокращения издержек стремятся заключить договоры с наименьшим набором включенных рисков. За год по стране средняя сумма на одного застрахованного снизилась с 9,8 млн до 6,1 млн.

Следующий сегмент, показавший рост — автострахование. Объем премий по автокаско за девять месяцев 2024 года вырос до 236,3 млрд руб. (+22,6% год к году) по стране и до 6,6 млрд (+25%). по Свердловской области. Это связано с ростом продаж автомобилей и увеличением их стоимости.

Также некоторое увеличение объема выплат показали сегменты страхования недвижимости и перестрахования.

Снижение показателей продемонстрировали сегменты кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней. Это связано с падением объемов выдачи кредитов (в первом случае) и переклассификацией в ДМС (во втором).

Отмечается, что чистая прибыль страховщиков несколько снизилась в связи с уменьшением доходов от инвестиций (это связано с ситуацией на валютном рынке) и убытками от операций с финансовыми инструментами в результате снижения цен на долговом рынке и рынке акций.

Сумма выплат по итогам трех кварталов 2024 года составила 1 трлн руб. по стране и почти 20 млрд руб. по Свердловской области, увеличившись на 33% и 31% соответственно.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост страхового рынка РФ в 2025 году. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» выделяют два возможных сценария развития событий, предусматривающих рост на 37-40% и 15% соответственно.

По оценке аналитиков, объем рынка в текущем году во многом будет зависеть от срочности договоров НСЖ. Дело в том, что продажи договоров с коротким сроком завышают годовую статистику величины премий за счет регулярной пролонгации в течении года. Предполагается, что если (при сохранении текущей ситуации на рынке финансов и высокой краткосрочной доходности) продажи краткосрочных НСЖ продолжат расти, то прирост рынка страхования в целом в 2025 году может достигнуть 40%, а сегмента страхования жизни — 65-67% (4,3 трлн руб. и 2,8 трлн руб. соответственно).

Если объем продаж краткосрочных НСЖ сократится в связи с понижением краткосрочной доходности или появлением большей определенности в отношении дохода на средний и долгий сроки, то рост рынка в целом прогнозируется на 15% (до 3,8 трлн руб.), а страхования жизни — на 20% (до 2 трлн руб.).

Отмечается, что драйвером роста рынка может стать новый инструмент, появившийся на рынке в 2025 году — долевое страхование жизни (ДСЖ). Он, как и ИСЖ, имеет инвестиционную часть. Однако его особенность заключается в том, что владельцем паев фонда является сам страхователь, а не страховщик. Предполагаемый объем взносов на 2025 год по ДСЖ определен Центробанком в размере 250 млрд руб. Ожидается, что данная программа станет альтернативой имеющимся инвестиционным договорам страхования, что может привести к сокращению взносов в сегменте ИСЖ на 38-40%, до 320 млрд руб.

Другие сегменты страхования, согласно прогнозу, в любом из сценариев подрастут на 10% (до 1,8 трлн руб.). Здесь, как и в 2024 году, лидировать будут автокаско (+17-20%, до 385 млрд руб.) и ДМС (+25-27%, до 400 млрд руб.). Автокаско продолжит рост за счет новых продаж и льготного автокредитования, а ДМС — за счет мединфляции и продажи коробочных продуктов физлицам через банковские каналы.
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