Свердловчане заплатили за страховки 38 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Жители Свердловской области за три квартала 2024 года заплатили за страховки 38 млрд ...

Объем премий на страховом рынке Свердловской области за год вырос в 1,5 раза

На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на 20% больше показателей прошлого ...

Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на ...

Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...

Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее

Рост страхового рынка в России за 2018 год продемонстрировал максимум за 6 лет и составил 15,7%

УрБК, Москва, 07.03.2019. Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли ...