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Вчера, 15:00

Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%

На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на 20% больше показателей прошлого года. Объем страховых премий — сумм, которые клиенты платят страховщикам за полисы, — достиг 37 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Наибольший рост премий (на 22%) произошел в сегменте страхования жизни. Эксперты объясняют эту динамику увеличением взносов по программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), накопительного страхования жизни (НСЖ), повышением ключевой ставки Банка России и увеличением доходов населения.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин сообщил, что премии по страхованию имущества граждан увеличились за год на треть, а объем страховых выплат в Свердловской области в целом достиг 20 млрд руб. В сегменте добровольного страхования самый большой объем выплат в страховании жизни, он прибавил 41%, достигнув почти 9 млрд руб.

Также он сообщил, что жители Свердловской области стали в два раза реже жаловаться на мисселинг в банках.

«Мы боремся с мисселингом в рамках поведенческого надзора, а параллельно продолжаем работать над повышением потребительской ценности продуктов ИСЖ и НСЖ. Так, с октября 2024 года вводится обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед покупкой на сумму до 1,4 млн руб. полисов ИСЖ и НСЖ», — пояснил Сергей Коровин.
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