Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на ...14.09.2023 Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть
В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со страховыми компаниями 3,7 млн ...14.09.2023 Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со ...12.04.2019 Объем страховых взносов в Челябинской области за год вырос почти на 2,5 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Челябинской области в 2018 году объем страховых премий по добровольному и обязательному ...19.03.2019 Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...