Объем премий на страховом рынке Свердловской области за год вырос в 1,5 раза

На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на 20% больше показателей прошлого ...02.05.2024 Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На Среднем Урале в 2023 году было заключено 7,6 млн договоров страхования, что почти на ...14.09.2023 Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть
В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со страховыми компаниями 3,7 млн ...14.09.2023 Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со ...31.08.2017 За I полугодие убыток «Росгосстраха» по МСФО достиг 23,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 31.08.2017. Чистый убыток страховой компании «Росгосстрах» по МСФО по итогам I полугодия 2017 года ...