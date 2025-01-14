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14.01.2025

Объем премий на страховом рынке Свердловской области за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Жители Свердловской области за три квартала 2024 года заплатили за страховки 38 млрд руб., что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост показали сегменты ДМС, КАСКО и страхования жизни. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Взносы свердловчан за некредитное страхование жизни за девять месяцев 2024 года, по данным регулятора, составили более 14 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в прошлом периоде. Премии по договорам ДМС достигли более 4 млрд руб. (+76%). Премии КАСКО — 6,6 млрд руб. (+25%).

Увеличение объема страховых премий связано с ростом популярностью программ накопительного и инвестиционного страхования жизни, попытками работодателей привлечь работников с помощью выгодной медстраховки, а также ростом продаж новых автомобилей и их стоимости.

Общая сумма выплат по страховому рынку региона увеличилась на 31%. Страховщикам было предоставлено около 20 млрд руб. для выплаты клиентам.
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