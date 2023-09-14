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В Свердловской области за девять месяцев 2023 года заключено более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловские автомобилисты за девять месяцев 2023 года заключили более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ ЦБ РФ.

Также аналитики отметили, что по объему премий моторное страхование за год выросло на 20%. Кроме этого, по данным за период с января по сентябрь 2023 года, свердловские автомобилисты стали чаще оформлять автокаско: год к году количество таких полисов увеличилось на 16%.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин отметил, что рост спроса на КАСКО вызван несколькими причинами.

«В первую очередь, на фоне расширения предложения продукции отечественного и китайского автопрома выросли продажи, в том числе в кредит, новых машин. КАСКО на них оформляют по условиям банков. Во-вторых, растет доля застрахованных подержанных автомобилей. Собственники стараются переложить на страховые компании расходы на возможный восстановительный ремонт, учитывая подорожание услуг автосервисов, запчастей и самих автомобилей. В этом сегменте по-прежнему пользуются популярностью недорогие программы автострахования с ограниченным набором рисков», — считает Сергей Коровин.

При этом по сравнению с прошлым годом количество урегулированных страховых случаев по КАСКО и ОСАГО в регионе снизилось на 9% — с 55 до 50 тыс. случаев. Однако суммы выплат выросли на 8% и составили 5,3 млрд руб.

В целом рынок страхования в Свердловской области в 2023 году вырос. Число договоров увеличилось на 25%, а объем страховых премий по ним — на 17%.
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