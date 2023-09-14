В Свердловской области за девять месяцев 2023 года заключено более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со ...09.12.2021 Число заключенных договоров автострахования в УрФО за год выросло на 1%
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. За девять месяцев 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) заключили 3,2 млн ...12.04.2019 Объем страховых взносов в Челябинской области за год вырос почти на 2,5 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Челябинской области в 2018 году объем страховых премий по добровольному и обязательному ...19.03.2019 Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...06.04.2015 «Автостат»: в 2014 году россияне потратили на страхование автомобилей около 370 млрд рублей
УрБК, Москва, 06.04.2015. В 2014 году в России на страховку автомобилей было потрачено 368,8 млрд руб. Это на 6% ...