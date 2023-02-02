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Банк России за квартал получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг

УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. Это на 2,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в отделе Службы по защите прав потребителей регулятора.

Число жалоб на банки сократилось на 7,4%. Это в первую очередь связано с уменьшением обращений из-за санкций, валютных ограничений и оформления кредитных каникул. Стало меньше обращений по потребительскому (минус 3,7%) и ипотечному (минус 28,6%) кредитованию, а также в отношении страховщиков (минус 8%).

В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это в основном объясняется двукратным снижением санкционных жалоб на блогеров.

Однако выросло число жалоб на мисселинг (плюс 3,5%), среди которых выделяются претензии по вопросам накопительного и инвестиционного страхования жизни — плюс 50,7% и плюс 8,5% соответственно. Обычно обращения связаны с полисами, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. При этом стало меньше жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.

Также на 36,8% выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Одной из причин этому стали необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации из интернета.

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