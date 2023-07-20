В ЦБ с начала года поступило около 6 тыс. жалоб свердловчан на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге в I полугодии увеличилось число жалоб потребителей на некачественно ...07.02.2019 Количество жалоб от жителей УрФО в Банк России выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2019. За 2018 год в Банк России поступило 17 тыс. 683 жалобы и обращения от потребителей ...13.01.2016 В Свердловский Роспотребнадзор в 2015 году поступило более 1,5 тыс. жалоб на финансовые услуги
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В 2015 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 1 тыс. 513 ...11.01.2016 В Свердловской области на 5% выросло количество жалоб на нарушения прав потребителей
В 2015 году число обращений жителей Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей выросло на 5%. Как ...11.08.2015 Почти половина жалоб свердловчан в Роспотребнадзор касается условий проживания
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. В первом полугодии 2015 года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...