В ЦБ с начала года поступило около 6 тыс. жалоб свердловчан на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. За 10 месяцев 2023 года ЦБ РФ зафиксировал около 6 тыс. жалоб свердловчан на работу финансовых организаций, рассказал руководитель Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин в ходе пресс-конференции в уральской столице.



«За 10 месяцев 2023 года в Банк России от жителей Свердловской области поступило порядка 6 тыс. обращений. 3 тыс. 300 связано с работой банков», — рассказал С. Кокоулин.



По его словам, в основном жалобы были связаны с потребительским кредитованием, навязыванием дополнительных услуг, невозможностью провести расчеты по полученным займам.



Также в пресс-конференции приняла участие начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.



«За 9 месяцев 2023 года в адрес Управления поступило 460 обращений на нарушение прав потребителей со стороны финансовых организаций. Это примерно 5,5% в общей структуре жалоб, которые поступают в Управление», — рассказала она.



По ее словам, 288 жалоб касались банков (63%), 88 — страховых компаний (19%), 45 — микрофинансовых организаций (10%).



Большая часть жалоб была на навязывание дополнительных платных услуг и различные нарушения, связанные с предоставлением услуг (сокрытием их стоимости, автоматическим предоставлением согласия, отказом в возврате денежных средств).