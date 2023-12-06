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Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор на сервисы дистанционной торговли увеличилось на 76%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В 2023 году свердловчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на компании из сферы дистанционной торговли. Число таких обращений увеличилось на 76% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова в ходе пресс-конференции, посвященной защите прав потребителей в регионе.

Всего в адрес ведомства от свердловчан в 2023 году поступило 1 тыс. 800 жалоб (+3,8% по отношению к 2022 году), основанием для проведения надзорных мероприятий стали 525 обращений, из них подтвердились 83%. Управление выдало 593 предостережения и около 1,5 тыс. предложений о добровольном урегулировании спора.

Чаще всего свердловчане жаловались на компании из сфер дистанционной торговли (+76% год к году), услуг связи (+51%), питания (+46%), ЖКХ (+24%) и бытового обслуживания (+19%).

Снижение объема жалоб в 2023 году зафиксировано в сферах туризма (-54%), медицинских услуг (-39%), транспорта (-39%), образования (-27%), культурно-развлекательных (-20%) и финансовых услуг (-4%).
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