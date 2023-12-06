Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор на сервисы дистанционной торговли увеличилось на 76%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. За 10 месяцев 2023 года ЦБ РФ зафиксировал около 6 тыс. жалоб свердловчан на работу ...26.10.2022 За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...11.08.2022 За год свердловский Роспотребнадзор получил на 25% больше обращений от жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2022 года получило 6 ...06.02.2019 В 2018 году жители Свердловской области вдвое чаще жаловались на нарушения в сфере общественного питания
В адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2018 году поступило 13 тыс. 009 обращений по вопросам ...15.03.2016 Роспотребнадзор: В Свердловской области в 2015 году выросло число жалоб на качество услуг
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало в 2015 году ...