Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор на сервисы дистанционной торговли увеличилось на 76%

В ЦБ с начала года поступило около 6 тыс. жалоб свердловчан на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. За 10 месяцев 2023 года ЦБ РФ зафиксировал около 6 тыс. жалоб свердловчан на работу ...