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В 2022 году 47% обращений в свердловский Роспотребнадзор касались проблем продажи непродовольственных товаров

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Сотрудники свердловского Управления Роспотребнадзора за прошлый год провели порядка 21 тыс. 300 консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 тыс. 023 рекомендации оказаны по телефону, на личном приеме — 6 тыс. 896 раз, через электронные сервисы — 768, письменно — 663.

Отмечается, что консультационные пункты для потребителей осуществляют деятельность в 33 муниципальных образованиях Свердловской области.

В 2022 году большая часть (47%) обращений касалась проблем продажи непродовольственных товаров (технически сложные товары, мобильные телефоны, обувь, одежда, мебель и прочее). В остальных случаях свердловчане прибегали к помощи специалистов в вопросах потребительского законодательства, оказания услуг ЖКХ, финансовых услуг и бытовых услуг, продажи товаров дистанционным способом и продажи продовольственных товаров.

«С целью восстановления нарушенных прав потребителей специалистами подготовлены 1 тыс. 103 претензии на сумму более 26,5 млн руб., большая часть из которых по вопросам продажи технически сложных товаров бытового назначения и мобильных телефонов (215), оказания финансовых услуг (121), оказания бытовых услуг (97), оказания услуг ЖКХ (94), продажи товаров дистанционным способом (75), продажи и изготовления мебели (65), продажи одежды (47) и иным вопросам защиты прав потребителей. Хозяйствующими субъектами в добровольном порядке удовлетворено 78% претензий от рассмотренных на сумму 13 млн руб.», — говорится в сообщении.

Для урегулирования споров по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке было подготовлено 350 исковых заявлений на сумму порядка 30 млн руб. На начало 2023 года 94% рассмотренных исковых заявлений удовлетворены в пользу потребителей. Сумма возмещенного ущерба составила более 34 млн руб.

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