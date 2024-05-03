Сумма предотвращенного ущерба по претензиям и искам свердловских потребителей составила более 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...06.10.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителям предотвратить ущерб по претензиям и искам на сумму более 33 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...17.07.2023 Роспотребнадзор: Сумма предотвращенного ущерба потребителей Среднего Урала по претензиям и искам за полгода составила 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона ...30.10.2020 Более 40% жалоб в свердловский Роспотребнадзор в III квартале поступило на качество непродовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. Свердловский Роспотребнадзор в III квартале 2020 года провел более 4,8 тыс. ...04.05.2018 В I квартале 42% обращений свердловчан в Роспотребнадзор касались продажи непродовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В I квартале 2018 года 42% обращений жителей Свердловской области за консультациями по ...