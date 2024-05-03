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Сумма предотвращенного ущерба по претензиям и искам свердловских потребителей составила более 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области дали во II квартале 2024 года более 4,5 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

52% консультаций были оказаны по телефону, 38% — на личных приемах, по 5% — в письменной форме и с использованием электронных средств связи. 32% вопросов касались продажи непродовольственных товаров, 10% — жилищно-коммунальных услуг, 9% — оказания бытовых услуг, 7% — услуг связи.

Специалистами консультационных пунктов было подготовлено 243 претензии на сумму более 6,1 млн руб. В досудебном порядке было удовлетворено 67% претензий. В судебном порядке было подготовлено 76 исковых заявлений на сумму более 5,8 млн руб. Сумма предотвращенного ущерба потребителей по претензиям и искам составила свыше 5,9 млн руб.
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