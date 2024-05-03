Сумма предотвращенного ущерба по претензиям и искам свердловских потребителей составила более 5,9 млн рублей

В I квартале 2024 года суды взыскали по искам и претензиям в пользу потребителей Среднего Урала более 7,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...