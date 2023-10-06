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В I квартале 2024 года суды взыскали по искам и претензиям в пользу потребителей Среднего Урала более 7,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели более 4,4 тыс. консультаций, связанных с защитой прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 33% потребителей обращались с вопросами, связанными с продажей непродовольственных товаров, в том числе с реализацией технически сложных товаров, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 9% потребителей интересовали вопросы жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, 7% обращались с вопросами по оказанию бытовых услуг, еще 5% интересовались финансовыми услугами.

С целью восстановления нарушенных имущественных прав потребителей специалистами консультационных пунктов подготовлено 219 претензий на сумму более 9,8 млн руб. В досудебном порядке было удовлетворено 53% рассмотренных претензий.

Также с целью урегулирования вопросов по защите прав потребителей в судебном порядке было подготовлено 86 исковых заявлений на сумму около 8 млн руб. Судами в пользу потребителей был удовлетворено 41 исковое заявление.

Общая сумма предотвращенного потребительского ущерба по искам и претензиям составила более 7,3 млн руб.
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