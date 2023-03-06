Роспотребнадзор: Сумма предотвращенного ущерба потребителей Среднего Урала по претензиям и искам за полгода составила 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона почти 10 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей за январь-июнь 2023 года.



Как сообщает пресс-служба ведомства, большая часть вопросов потребителей (40%) касалась продажи непродовольственных товаров. 12% обращений было связано с оказанием жилищно-коммунальных услуг, 9% — бытовых услуг, 7% — финансовых услуг, 5% — услуг связи, 5% — с продажей продовольственных товаров.



Помимо этого, в судебном порядке специалистами подготовлено 171 исковое заявление на сумму 7,5 млн руб. Из рассмотренных исков в пользу потребителей удовлетворено 75 заявлений.



Отмечается, что сумма предотвращенного ущерба потребителей по претензиям и искам составила более 16 млн руб.