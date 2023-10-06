Сумма предотвращенного Роспотребнадзором ущерба свердловчанам в 2023 году составила 336 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Общая сумма предотвращенного в результате действий свердловского Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» ущерба жителям региона в 2023 году составила около 336 млн руб. Об этом заявила начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова в ходе пресс-конференции, посвященной защите прав потребителей в регионе.



«По предварительным оценкам, общий размер предотвращенного ущерба по результатам деятельности Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в результате реализации судебных мер, изъятия продукции и иных мер составил порядка 336 млн руб.», — сказала Т. Шулешова.



По ее словам, ведомство провело в 2023 году 1 тыс. 936 контрольно-надзорных мероприятий, что на 12% больше соответствующего показателя 2022 года. Чаще всего выявленные нарушения касались закона о защите прав потребителей, правил маркировки товаров, технических регламентов, а также закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.



В 2023 году было проведено 11 тыс. профилактических мероприятий, что в два раза больше, чем в 2022 году. Ведомство подало 151 иск в защиту прав потребителей (98% удовлетворено) и направило в суд 281 заключение в защиту прав потребителей (97% исков, в которых использовались эти заключения, были удовлетворены). Сумма возмещенного по судебным искам ущерба свердловчанам составила 39 млн руб.