УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:40

Сумма предотвращенного Роспотребнадзором ущерба свердловчанам в 2023 году составила 336 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Общая сумма предотвращенного в результате действий свердловского Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» ущерба жителям региона в 2023 году составила около 336 млн руб. Об этом заявила начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова в ходе пресс-конференции, посвященной защите прав потребителей в регионе.

«По предварительным оценкам, общий размер предотвращенного ущерба по результатам деятельности Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в результате реализации судебных мер, изъятия продукции и иных мер составил порядка 336 млн руб.», — сказала Т. Шулешова.

По ее словам, ведомство провело в 2023 году 1 тыс. 936 контрольно-надзорных мероприятий, что на 12% больше соответствующего показателя 2022 года. Чаще всего выявленные нарушения касались закона о защите прав потребителей, правил маркировки товаров, технических регламентов, а также закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

В 2023 году было проведено 11 тыс. профилактических мероприятий, что в два раза больше, чем в 2022 году. Ведомство подало 151 иск в защиту прав потребителей (98% удовлетворено) и направило в суд 281 заключение в защиту прав потребителей (97% исков, в которых использовались эти заключения, были удовлетворены). Сумма возмещенного по судебным искам ущерба свердловчанам составила 39 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.10.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителям предотвратить ущерб по претензиям и искам на сумму более 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...

17.07.2023 Роспотребнадзор: Сумма предотвращенного ущерба потребителей Среднего Урала по претензиям и искам за полгода составила 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона ...

12.03.2021 Число проведенных свердловским Роспотребнадзором контрольно-надзорных мероприятий за год сократилось на 58%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Число проведенных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ...

22.02.2019 В 2018 году по искам Роспотребнадзора свердловчанам возместили 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В 2018 году общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Управлением ...

27.08.2018 В I полугодии 2018 года суды Свердловской области взыскали потребителям 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В рамках реализации мер судебной защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18