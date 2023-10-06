Сумма предотвращенного Роспотребнадзором ущерба свердловчанам в 2023 году составила 336 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...17.07.2023 Роспотребнадзор: Сумма предотвращенного ущерба потребителей Среднего Урала по претензиям и искам за полгода составила 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона ...12.03.2021 Число проведенных свердловским Роспотребнадзором контрольно-надзорных мероприятий за год сократилось на 58%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Число проведенных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ...22.02.2019 В 2018 году по искам Роспотребнадзора свердловчанам возместили 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В 2018 году общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Управлением ...27.08.2018 В I полугодии 2018 года суды Свердловской области взыскали потребителям 13 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В рамках реализации мер судебной защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора ...