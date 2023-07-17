Свердловский Роспотребнадзор помог потребителям предотвратить ущерб по претензиям и искам на сумму более 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона ...21.02.2022 40% проведенных свердловским Роспотребнадзором консультаций в 2021 году касалось вопросов продажи непродовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. За 2021 год специалисты консультационных пунктов Управления Роспотребнадзора по ...30.10.2020 Более 40% жалоб в свердловский Роспотребнадзор в III квартале поступило на качество непродовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. Свердловский Роспотребнадзор в III квартале 2020 года провел более 4,8 тыс. ...31.05.2019 В I квартале ущерб от неудачных покупок для жителей Свердловской области составил 5,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Свердловской области в I квартале специалисты Роспотребнадзора подготовили 286 ...04.05.2018 В I квартале 42% обращений свердловчан в Роспотребнадзор касались продажи непродовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В I квартале 2018 года 42% обращений жителей Свердловской области за консультациями по ...