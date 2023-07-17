Свердловский Роспотребнадзор помог потребителям предотвратить ущерб по претензиям и искам на сумму более 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оказали 15,7 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей.



Как сообщает пресс-служба ведомства, большая часть вопросов потребителей (41%) была связана с продажей непродовольственных товаров, в том числе технически сложных товаров, мобильных телефонов, пластиковых окон, обуви, одежды, мебели и другого.



В свою очередь, 12% обращений касались оказания жилищно-коммунальных услуг, 9% — бытовых услуг, по 6% — финансовых услуг и услуг связи, продажи продовольственных товаров и других сфер потребительских отношений.



При этом в досудебном порядке юрлица и индивидуальные предприниматели удовлетворили 62% рассмотренных претензий.



Отмечается, что сумма предотвращенного ущерба потребителей региона по претензиям и искам составила более 33 млн руб.