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Екатеринбургский центр защиты прав потребителей с начала года зарегистрировал 800 жалоб

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. С начала 2024 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты прав потребителей с жалобами обратились чуть более 800 горожан, заявила директор учреждения Янина Голубева.

«В лидерах по числу обращений находятся жалобы потребителей жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) — более 140 обращений. На втором месте — жалобы потребителей бытовых услуг (почти 80 жалоб), на третьем месте — жалобы потребителей финансовых услуг (65 обращений)», — рассказала Я. Голубева на пресс-конференции, посвященной защите прав потребителей в Свердловской области.

Наиболее претензионными группами товаров оказались бытовая и компьютерная техника, а также сотовые телефоны, на втором месте одежда и обувь. При этом жалоб от потребителей бытовых и медицинских услуг стало меньше.

Ведомство выразило обеспокоенность появлением в 2024 году жалоб на обман при оказании услуг категории «муж на час». К примеру, заявленная стоимость сборки мебели ранее составляла до 3 тыс. руб., а впоследствии она выросла в 10 раз, хотя объем и сложность работы не изменились. Также была зафиксирована жалоба на требование турагентства оплатить контракт повторно (его стоимость составляет около 1 млн руб.), поскольку в первый раз клиент оплатил услуги агентства через сервис платежей QIWI, а 21 февраля Банк России отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций.

Я. Голубева уточнила, что в таких случаях обязательства клиента считаются исполненными в тот момент, когда он направляет денежные средства с помощью любого инструмента.
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