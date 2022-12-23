В Екатеринбурге в два раза выросло число обращений от потребителей по вопросам качества бытовой техники

В Екатеринбурге с начала года в 1,5 раза увеличилось количество жалоб на оказание финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В течение 2022 года в 1,5 раза увеличилось количество обращений, связанных с оказанием ...