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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге в два раза выросло число обращений от потребителей по вопросам качества бытовой техники

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. С начала 2023 года Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей получил около 1 тыс. обращений. Это сопоставимо с уровнем прошлого года, при этом число заявлений по вопросам качества бытовой техники выросло в два раза. Также проблемными оказались сферы косметологических и медицинских услуг, интернет-торговли и торговли мебелью. Об этом рассказала сегодня в ходе брифинга директор организации Янина Голубева.

Она уточнила, что в центре проводятся бесплатные консультации, где потребителям объясняют, состоятельны ли их жалобы, а также — какие шаги можно предпринять. В половине случаев горожанам помогают составить претензию или заявление в отношении нарушителя. Только в 5% случаев дело доходит до суда.

Добавим, что рост числа жалоб на качество бытовой техники наблюдается по всей стране.

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