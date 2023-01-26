В России на 20% выросло число обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники

УрБК, Москва, 14.03.2023. С марта 2022 года покупатели российской бытовой техники стали на 20% чаще обращаться за гарантийным ремонтом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков электроники.



Отмечается, что российские производители пытаются удешевить и нарастить производство продукции, чтобы увеличить присутствие на рынке. В первую очередь качество упало у малой бытовой техники.



В ряде крупных компаний подтвердили наличие такой тенденции. Собеседники издания отмечают, что после ухода многих крупных иностранных брендов из России потребителям пришлось перейти на российскую и китайскую технику. Но она уступает по качеству многим имевшимся раньше в свободном доступе аналогам.