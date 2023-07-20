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В 2023 году «Центр правозащиты» в Екатеринбурге принял 4,5 тыс. обращений от потребителей товаров и услуг со всей России

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В 2023 году в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей (МБУ «Центр правозащиты») поступило 4 тыс. 413 обращений от граждан, что на 300 единиц больше, чем в прошлом году. За помощью к специалистам обращаются не только свердловчане и жители столицы Среднего Урала, но и потребители из других регионов РФ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Из общего числа обращений почти 60% были связаны с оказанием услуг и выполнением работ, а чуть более 39% — с продажей товаров.

На рынке услуг лидером по числу обращений остаются сфера ЖКХ (25%), бытовые услуги (20%), финансовые услуги (13%), медицинские услуги (8%), строительные работы, долевое строительство жилья (7%), юридические услуги (5%).

«Обращения потребителей ЖКХ связаны с некорректным начислением платы за услуги и вопросами перерасчета. Нередко потребители не могут разобраться с накопившимися долгами и обращаются к нам, не найдя компромисса с управляющими организациями. Остается насущной проблема плохо выстроенной коммуникации с потребителями. Не все УК понимают и принимают тот факт, что нужно отвечать за качество возмездных услуг», — рассказала директор «Центра правозащиты» Янина Голубева.

Кроме того, граждане часто обращаются с претензиями на такие товары, как бытовая техника и компьютеры (38% от общего количества жалоб на товары), одежда и обувь (16%), мебель (10%).
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