В 2023 году «Центр правозащиты» в Екатеринбурге принял 4,5 тыс. обращений от потребителей товаров и услуг со всей России

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге в I полугодии увеличилось число жалоб потребителей на некачественно ...10.07.2020 Екатеринбургский «Центр правозащиты» в I полугодии зарегистрировал 2,5 тыс. обращений горожан
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. За I полугодие 2020 года в екатеринбургское муниципальное бюджетное учреждение «Центр ...12.03.2020 В 2020 году в Екатеринбурге резко возросло число жалоб по защите прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. С начала 2020 года число жалоб от потребителей по защите их прав уже достигло 900 ...27.02.2020 Жители Екатеринбурга чаще всего жалуются на качество телефонов, компьютеров и бытовой техники
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. С начала 2020 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей поступило ...13.04.2018 В Екатеринбурге растет количество жалоб граждан на юридические услуги
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В 2017 году в Екатеринбурге количество жалоб горожан на юридические услуги выросло ...