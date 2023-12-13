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Муниципальный центр защиты потребителей помог екатеринбуржцам вернуть более 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сотрудники Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей (МБУ «Центр правозащиты») за 2023 год рассмотрели 4 тыс. 605 обращений. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на отчет о деятельности учреждения в 2023 году, представленный на заседании гордумы директором организации Яниной Голубевой.

В общей сложности сотрудники учреждения помогли вернуть екатеринбургским потребителям более 33 млн руб.

Что касается структуры поступивших обращений, большая часть из них (58%) связана с оказанием услуг и выполнением работ, около 37% — с продажей товаров, примерно 5% — с общими вопросами по теме защиты потребителей.

На рынке услуг большее число обращений касается сферы ЖКХ (25%), бытовых (18%), финансовых (13%), медицинских (8%) услуг, строительных работ, долевого строительства жилья (7%), юридических услуг (5%), услуг связи (4,5%).

Чаще всего потребители Екатеринбурга предъявляют претензии к бытовой технике, сотовым телефонам и компьютерам (41% от общего количества жалоб), одежде и обуви (17%), мебели (15%), автотранспортным средствам и автозапчастям (6%).

Отмечается, что порядка 90-95% претензий разрешаются в досудебном порядке.
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