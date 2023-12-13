Муниципальный центр защиты потребителей помог екатеринбуржцам вернуть более 33 млн рублей

В 2023 году «Центр правозащиты» в Екатеринбурге принял 4,5 тыс. обращений от потребителей товаров и услуг со всей России

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В 2023 году в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей (МБУ «Центр ...