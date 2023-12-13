Муниципальный центр защиты потребителей помог екатеринбуржцам вернуть более 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В 2023 году в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей (МБУ «Центр ...06.10.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителям предотвратить ущерб по претензиям и искам на сумму более 33 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...11.02.2019 Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей рассмотрел за 2018 год более 5 тыс. обращений
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр ...16.02.2016 В 2015 году в Роспотребнадзор обратилось почти 20 тыс. свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2016. В 2015 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось 19,5 тыс. ...11.01.2016 В Свердловской области на 5% выросло количество жалоб на нарушения прав потребителей
В 2015 году число обращений жителей Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей выросло на 5%. Как ...