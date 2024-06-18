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18.06.2024

Властитель Югры

В Екатеринбурге 19 июня открывается выставка «Властитель Югры. Живопись и графика Геннадия Райшева», приуроченная к 90-летию северного мастера. Проект организован Екатеринбургским музеем ИЗО (ЕМИИ) совместно с Галереей-мастерской художника Геннадия Райшева (филиал Государственного художественного музея Югры).

Властитель Югры

Работы мастера будут представлены в двух залах корпуса отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 19 июня по 18 августа 2024 года.

Властитель Югры

В зале для временных выставок будет представлено живописное наследие художника, в пространстве северной антресоли — оригинальная и печатная графика. Выставочный проект включает 134 произведения из коллекций Галереи-мастерской художника Геннадия Райшева и ЕМИИ, многие из которых демонстрируются впервые.

Властитель Югры

В рамках предварительного показа выставки заместитель директора по научной работе ЕМИИ Зоя Таюрова напомнила, что первая полномасштабная выставка Геннадия Райшева прошла в 1988 году именно в екатеринбургском музее. После этой экспозиции к художнику пришла известность.

Властитель Югры

Сегодня эксперты отмечают, что с творчеством Геннадия Райшева связано зарождение профессионального художественного сообщества в Югре, а также сохранение и популяризация культуры местных коренных народов.

Властитель Югры

Художник связал свой путь с этим регионом не случайно: там он провел свое детство и юность. Поэтому большая часть его наследия посвящена сюжетам из хантыйской и мансийской мифологии — легендам о рождении мира и его устройстве, фольклорным персонажам, персонифицированной природе.

Властитель Югры

Еще одной темой в творчестве мастера стало его детство, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. В отличие от работ на мифологические сюжеты, картины, посвященные войне, передают личные переживания автора и часто выполнены в более экспрессивной манере.

Властитель Югры

Третья тема, освещенная в экспозиции, связана с метафизикой и космизмом. Взаимодействие человека и космоса заинтересовало Геннадия Райшева с началом нового тысячелетия. В своих картинах автор запечатлел бесконечность вселенной и нашу планету.

Властитель Югры

Вошедшие в состав выставки графические произведения 1960-1980-х годов представляют ретроспективу работ автора, выполненных в различных техниках — акварелью, черно-белой и цветной линогравюрой, монотипией, офортом.

Властитель Югры

Зоя Таюрова рассказала, что с искусством графики Геннадий Райшев познакомился в период обучения на филологическом факультете Ленинградского педагогического института, когда одновременно посещал изостудию художника-графика Василия Ефимова.

Властитель Югры

«В 1962 году, после окончания института, Райшев переехал в Карпинск, где тогда работал Лев Вейберт — выдающийся уральский мастер различных техник печати. Именно с его подачи Райшев серьезно увлекся линогравюрой», — рассказала замдиректора ЕМИИ.

Властитель Югры

Графические и художественные работы Геннадия Райшева конца 1960-х — 1970-х годов посвящены труду и быту северных народов, уникальной природе родных мест, отразившейся в целом ряде стилизованных пейзажей.

Властитель Югры

В дальнейшем именно линогравюра стала для художника наиболее важным инструментом передачи фактуры, а также решения задачи взаимодействия фонового и фигуративного изображения. Со временем в работах автора влияние «сурового стиля» уступило место трансформации и ретрансляции метафорических образов и сюжетов, связанных с ханты-мансийским фольклором.

Властитель Югры

В 1980-е годы художник в своем творчестве уделил внимание и такой сложной технике, как офорт, где продолжил свои пространственные поиски, которые также затем нашли отражение в живописных полотнах автора.

Властитель Югры

Куратор выставки заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева отметила, что красной нитью через все произведения Геннадия Райшева проходит любовь к северной земле и людям, к родному краю. Художник остро переживал за его судьбу, как и человечества в целом, ставил в своем творчестве проблему столкновения природы и цивилизации, призывая своих зрителей внимательно и бережно относиться ко всему, что их окружает.
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