В центр защиты прав потребителей Екатеринбурга за полгода поступило почти 2,5 тыс. жалоб на некачественные товары и услуги

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей в 2020 году зафиксировал ...12.03.2020 В 2020 году в Екатеринбурге резко возросло число жалоб по защите прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. С начала 2020 года число жалоб от потребителей по защите их прав уже достигло 900 ...27.02.2020 Жители Екатеринбурга чаще всего жалуются на качество телефонов, компьютеров и бытовой техники
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. С начала 2020 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей поступило ...13.04.2018 В Екатеринбурге растет количество жалоб граждан на юридические услуги
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В 2017 году в Екатеринбурге количество жалоб горожан на юридические услуги выросло ...11.08.2015 Почти половина жалоб свердловчан в Роспотребнадзор касается условий проживания
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. В первом полугодии 2015 года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...