В центр защиты прав потребителей Екатеринбурга за полгода поступило почти 2,5 тыс. жалоб на некачественные товары и услуги

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге в I полугодии увеличилось число жалоб потребителей на некачественно оказанные услуги. О росте показателей сегодня на пресс-конференции рассказала директор городского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.



«Всего за шесть месяцев текущего года мы рассмотрели 2 тыс. 343 обращения от граждан. В прошлом году за аналогичный период было обработано 2 тыс. 290 заявлений», — рассказала спикер.



Она отметила, что 58% всех жалоб, поступивших в I полугодии 2023 года, касалось некачественно оказанных услуг. Еще 46% — некачественных товаров. Кроме того, порядка 150 жалоб поступило от жителей Екатеринбурга на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данный показатель, по словам Янины Голубевой, стабильно растет с прошлого года.



Также в 2023 году зафиксирован рост жалоб потребителей на медицинские услуги в сфере стоматологии и косметологии. Большое число обращений зафиксировано и в сфере ЖКХ.