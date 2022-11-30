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ФАС подготовила предложения по индексации железнодорожных перевозок

УрБК, Москва, 09.10.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказов об индексации пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок. Документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно одному из приказов, тарифы на грузоперевозки, а также сборы на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов предлагается увеличить на 7,6%. В то же время документом предусмотрены дополнительные надбавки для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с капремонтом ж/д инфраструктуры, — с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года они составят 1,05, а с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года — 1,07. Надбавку на 2025 год также предлагается установить в размере 1,07.

Также предусмотрено установление дополнительной целевой надбавки на обеспечение транспортной безопасности в размере 1,01 с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Пассажирские перевозки с 1 декабря 2023 года предлагается проиндексировать на 10,75%. Повышение тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит 12,8% с 1 декабря 2023 года.
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