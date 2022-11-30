ФАС подготовила предложения по индексации железнодорожных перевозок

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...10.11.2022 ФАС одобрила индексацию тарифов на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года
УрБК, Москва, 10.11.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила приказ об индексации тарифов на ...29.09.2022 В России стоимость электроэнергии с декабря вырастет на 9%
УрБК, Москва, 29.09.2022. В России тарифы на электроэнергию с 1 декабря проиндексируют на 9%. Об этом сообщает ТАСС со ...12.12.2017 Грузовые тарифы РЖД в 2018 году проиндексируют на 3,8%
УрБК, Москва, 12.12.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился в 2018 году проиндексировать ...13.12.2010 В 2011 году тарифы РЖД на перевозку пассажиров вырастут на 10%
УрБК, Москва, 13.12.2010. Тарифы, сборы и плата за услуги, связанные с перевозкой пассажиров железнодорожным ...