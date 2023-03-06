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Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз почти 17 тыс. пачек сигарет из ОАЭ

УрБК, Челябинск, 04.04.2023. Челябинские таможенники совместно с местными сотрудниками пограничных служб пресекли незаконный ввоз из Казахстана 16 тыс. 990 пачек немаркированных сигарет. Кроме того, на табачной продукции, изготовленной в Объединенных Арабских Эмиратах, отсутствовали акцизные марки РФ.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, машину, которая перевозила не соответствующие законодательству товары, удалось остановить в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. В дальнейшем стало известно, что в грузовике находилась почта и 18 тыс. 245 кг табачной продукции.

В настоящее время товар задержан, рассматривается вопрос о привлечении поставщика к ответственности.

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