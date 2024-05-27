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27.05.2024

Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Делегация от Свердловской области, которую возглавил губернатор региона Евгений Куйвашев, начала работу в рамках открывшегося 27 мая в ОАЭ промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом пишет департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

«Цель визита — переговоры с иностранными коллегами по развитию торгово-экономических связей, сотрудничества в области передовых технологий, спорта и образования. Также стороны заинтересованы в подготовке к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в период с 8 по 11 июля 2024 года», — говорится в сообщении департамента.

Ранее УрБК писал о том, что в 2024 году страной — партнером выставки выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В правительственную делегацию ОАЭ войдут главы крупных компаний и инвестиционных фондов страны, а возглавит ее министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

ОАЭ являются торговым партнером Свердловской области. Из Свердловской области в Эмираты поставляются машиностроительная продукция, древесина, черные металлы и изделия из них, титан. Из ОАЭ поступают изделия из металлов, машиностроительная продукция, минеральная продукция. Двусторонний товарооборот РФ и ОАЭ по итогам 2023 года преодолел рубеж в 10 млрд долл. США.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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