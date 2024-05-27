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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 27 мая на форуме-выставке «Сделай это в Эмиратах» в Абу-Даби заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди представил продукцию 44 местных промышленных производителей. Всего на форуме-выставке презентовано более 300 разработок, в том числе в сфере медицины и энергетики, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

На рабочей встрече выставочного форума, куда среднеуральская делегация прибыла с целью переговоров о развитии торгово-экономического партнерства и подготовки к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал первому заместителю министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омару Аль Сувейди о возможностях предприятий региона, а также подчеркнул, что на долю региона приходится значительная часть добычи российского ванадия, бокситов, железных руд.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

«У нас работают свыше 12 тыс. промышленных предприятий. Базовыми отраслями для региона являются металлургия и машиностроение. Сегодня уральские компании выпускают самую разнообразную продукцию — от 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от «умного» медицинского оборудования до систем управления для космической отрасли», — подчеркнул Е. Куйвашев.

Он также заявил о готовности Свердловской области, как региона — площадки ИННОПРОМ-2024, организовать для делегации Эмиратов экскурсии на самые современные производства региона, представляющие интерес для арабских партнеров.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

Ранее УрБК писал о том, что в 2024 году страной — партнером выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге в период с 8 по 11 июля 2024 года, выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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