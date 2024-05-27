Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

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Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Делегация от Свердловской области, которую возглавил губернатор региона Евгений ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о совместных проектах региона с Узбекистаном

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе главной пленарной сессии ...

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...

Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...