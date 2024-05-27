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27.05.2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ специальным представителем ОАЭ по России Султаном бен Ахмед аль-Джабером в рамках промышленной выставки «Сделай это в Эмиратах» в Абу-Даби.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

Цель визита — переговоры с иностранными коллегами по развитию торгово-экономических связей, сотрудничество в области передовых технологий, спорта и образования и подготовка к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

После панельной сессии, посвященной перспективам развития в отрасли промышленности, мероприятие продолжилось сессией «Промышленная стратегия ОАЭ: объем инвестиций 300 млрд долл. и будущие перспективы», где с докладом выступили государственный министр народного образования и передовых технологий Сара Аль Альмири и представители бизнеса.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

Далее главы государств на полях выставочного форума обсудили вопросы подготовки к выставке ИННОПРОМ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что уральская делегация специально прибыла в ОАЭ для переговоров в преддверии выставки.

В свою очередь, Султан бен Ахмед аль-Джабер, поблагодарив Евгения Куйвашева за визит, выразил уверенность в успешном проведении международного промышленного мероприятия на Урале.

Ранее УрБК писал о том, что в 2024 году страной — партнером выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге в период с 8 по 11 июля 2024 года, выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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