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В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В состав делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая будет работать в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, войдет более 100 человек. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

«Договоренности об этом достигнуты в ходе работы представителей правительства Свердловской области на полях промышленного форума «Сделай это в Эмиратах», — уточнили в департаменте. Ранее УрБК писал о том, что свердловская делегация вылетела в Абу-Даби, чтобы принять участие в данном мероприятии.

На форуме «Сделай это в Эмиратах» заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди представил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву продукцию 44 местных промышленных производителей, а всего на форуме-выставке презентовано более 300 разработок. Кроме того, Е. Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024.

В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

Напомним, что ОАЭ выступят страной — партнером выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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