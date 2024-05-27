В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 27 мая на форуме-выставке «Сделай ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...

Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Делегация от Свердловской области, которую возглавил губернатор региона Евгений ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...