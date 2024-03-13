Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...

Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

Казахстан будет страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2022 году

УрБК, Москва, 04.02.2022. Казахстан будет страной-партнером «Международной промышленной выставки Иннопром» в 2022 году. ...