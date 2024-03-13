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13.03.2024

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал выставки.

Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В рамках деловой программы выставки также пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».

«Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки «Иннопром-2024» не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики»., — заявил заместитель председателя правительства РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, уточнив, что двусторонний товарооборот РФ и ОАЭ по итогам 2023 года составил 10 млрд долл. США.

Напомним, что 5 марта в Свердловской области объявили старт приема заявок на участие в коллективном экспонировании на стенде региона на «Иннопроме».
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