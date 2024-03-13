Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

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Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...

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УрБК, Москва, 04.02.2022. Казахстан будет страной-партнером «Международной промышленной выставки Иннопром» в 2022 году. ...

Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...

Страной-партнером выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге станет Южная Корея

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге ...