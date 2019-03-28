Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...21.03.2019 Пассажир рейса Екатеринбург — Ташкент пытался незаконно вывезти за границу 19 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Ташкент ...18.02.2019 У жителя КНР на таможне в Кольцово изъято более 1 тыс. сигарет
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса из Пекина, ...06.02.2019 Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2019. Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай. Об этом сообщает ...22.08.2018 Таможня аэропорта Кольцово изъяла у гражданина Китая свыше 2 кг табака
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у пассажира рейса ...