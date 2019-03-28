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Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Шарджа — Екатеринбург, в багаже которого находилось более 2 тыс. стиков для электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Житель Екатеринбурга рассказал, что купил 11 блоков за 400 долл. США в дьюти-фри на вылете из ОАЭ. О правилах таможни он не знал.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что незаконное перемещение стиков для систем нагревания табака — одно из самых частых нарушений.

«Пассажиры забывают, что одному совершеннолетнему пассажиру можно перемещать не более 200 сигарет или стиков, или не более 50 сигар, или до 250 г табака. Эти нормы распространяются на весь товар, вне зависимости от места его приобретения», — подытожил Сергей Боровик.
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