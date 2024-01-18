Таможенники в аэропорту Кольцово пресекли нелегальный ввоз 4 кг ресниц для наращивания

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации ...03.12.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин 5 кг детских варежек
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин ...12.08.2019 В Кольцово таможенники задержали у пассажира рейса Екатеринбург — Хельсинки 38 кг красной икры
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Кольцово таможенники задержали 38 кг красной икры, которую пытался перевезти за ...17.04.2019 В аэропорту Кольцово таможенники изъяли более 60 джойстиков для квадрокоптеров
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В аэропорту Кольцово таможенники изъяли более 60 джойстиков для управления ...24.01.2019 Кольцовские таможенники задержали пассажира с прибором для снятия отпечатков пальцев в багаже
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент — ...