Таможенники в аэропорту Кольцово пресекли нелегальный ввоз 4 кг ресниц для наращивания

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» жительницу Самары, которая прилетела в Екатеринбург из Гоа. В багаже пассажирки инспекторы обнаружили 4 кг ресниц и материалов для их наращивания. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.По словам женщины, товар (ресницы, щетки, патчи и клей) предназначался для ее подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты.Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик сообщил, что количество и характер товаров говорят о том, что это коммерческая партия, которую необходимо задекларировать. Также следует документально подтвердить безопасность материалов.«В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении, товар изъяли. После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — сказал Сергей Боровик.