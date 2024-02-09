Кольцовские таможенники оштрафовали женщину с двойным гражданством за недекларированный ввоз брендовых товаров на сумму 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» жительницу Самары, которая ...06.09.2023 На Урале таможенники с начала года помешали ввозу и реализации 39,3 тыс. единиц контрафактных товаров
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. С начала 2023 года сотрудники Уральского таможенного управления помешали ввозу и ...28.06.2019 В аэропорту Кольцово задержана партия незадекларированного вина из Стамбула
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку ...11.03.2019 Кольцовские таможенники оформили перемещение часов и украшений на сумму более 167 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2019. Пассажиры международных рейсов в аэропорту Кольцово заполнили 39 деклараций на часы ...18.05.2015 Гражданка Армении оштрафована за ввоз через Кольцово украшений на 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2015. Гражданке Армении назначен штраф в размере 300 тыс. руб. за незаконный ввоз через ...