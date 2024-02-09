Кольцовские таможенники оштрафовали женщину с двойным гражданством за недекларированный ввоз брендовых товаров на сумму 11 млн рублей

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Сотрудники таможни в Кольцово задержали женщину с двойным гражданством, которая не задекларировала ввоз на территорию России брендовых аксессуаров и ювелирных изделий общей стоимостью свыше 11 млн руб. Всего в багаже нарушительницы было обнаружено 39 предметов весом 4 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Установлено, что пассажирка имеет двойное гражданство — России и США, но постоянно проживает за границей. Женщина пояснила, что прилетела к родственникам, часть ценностей приобрела за границей за 10 тыс. евро и о необходимости их декларирования не знала. При досмотре багажа таможенники выявили золотые украшения с различными вставками, а также кожгалантерею и солнцезащитные очки таких люксовых брендов, как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes.Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 млн руб.«Согласно таможенным правилам новоприобретенные дорогие украшения, браслеты, часы и люксовые аксессуары стоимостью более 10 тыс. евро должны быть продекларированы, с дальнейшей уплатой таможенных платежей. Однако путешественница этого не сделала. По факту недекларирования товаров, Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», — пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» (пассажирский) Сергей Боровик.Женщина оплатила штраф в размере 50% стоимости предметов, вывезенных с нарушениями, после чего таможенники вернули хозяйке имущество.