Кольцовские таможенники нашли у пассажирки 23 кг незадекларированных ювелирных изделий

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажирки, прибывшей из Дубая, 124 ...06.03.2025 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшего из Дубая пассажира 36 кг незадекларированных духов
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Дубая, 56 ...19.02.2025 Кольцовские таможенники обнаружили у прилетевшей из Индии женщины 23 кг незадекларированных подарков
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у 46-летней жительницы Тюмени, ...05.02.2025 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Душанбе пассажирки незадекларированные 91 кг женской одежды
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из ...06.12.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки более 12 кг незадекларированных сувениров
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане у пассажирки, ...