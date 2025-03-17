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Кольцовские таможенники нашли у пассажирки 23 кг незадекларированных ювелирных изделий

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, вылетавшей из Екатеринбурга в Бангкок, 93 незадекларированных изделия общим весом почти 23 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре багажа женщины таможенники обнаружили кольца, запонки, статуэтки животных и другие изделия со вставками из камней. Пассажирка заявила, что приобрела эти товары в Екатеринбурге для подарков родственникам и друзьям, потратив на них около 79 тыс. руб.

Экспертиза показала, что часть товаров изготовлена из серебра и золота, а их детали выполнены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита и мрамора. Общая рыночная стоимость всех изделий составляет примерно 220 тыс. руб.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Ей грозит штраф с возможной конфискацией.
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