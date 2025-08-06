УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:52

Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки один килограмм черной икры

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки рейса Екатеринбург — Тбилиси более килограмма черной икры осетровых видов рыб, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сотрудники таможни при осмотре багажа обнаружили, что половина продукции была без заводской маркировки. Женщина сообщила, что приобрела товар в подарок родственникам на Шарташском рынке за 40 тыс. руб.

В отношении пассажирки было возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров» и 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений при вывозе товаров».

«Осетровая икра является стратегическим ресурсом. Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке, а также любой товар животного происхождения обязательно должен быть в заводской упаковке», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
