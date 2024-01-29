В России лососевая икра в январе подешевела на 10%

УрБК, Москва, 29.01.2024. Согласно результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, на российском рынке 20% икры ...21.11.2019 Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...22.11.2018 В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры
УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления ...27.12.2017 Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников выпустил рекомендации по выбору красной икры. Советы опубликованы на ...27.08.2009 В бане на Сахалине найдены 7 тонн икры
На Сахалине изъятая крупная партия лососевой икры. Семь тонн деликатеса обнаружено в частной бане безработного жителя ...