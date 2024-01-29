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Вчера, 18:01

В России лососевая икра в январе подешевела на 10%

УрБК, Москва, 22.01.2025.В России лососевая икра всех видов в январе 2025 года подешевела на 10% по отношению к декабрю и на 15-20% по отношению к ноябрю 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, на данный момент стоимость одного килограмма икры горбуши составляет около 8-10,6 тыс. руб. Икра кеты стоит 9,8 тыс. руб. за килограмм. Цена за килограмм икры кижуча и нерки составляет 11,6 тыс. руб. и 9,6 тыс. руб. соответственно.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, цена в 13 тыс. руб. за килограмм была явно завышенной. Прогноз на ее снижение оправдался и подтвержден рынком.

Согласно данным Росстата, за период с января по ноябрь прошлого года в РФ было произведено 9,4 т лососевой икры, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
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