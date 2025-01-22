УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 14:10

В России снизились розничные цены на икру нерки и горбуши

УрБК, Москва, 27.08.2025. Розничные цены на икру нерки в России с середины июля снизились на 9%, на икру горбуши — на 2%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Рыбного союза.

Цены на икру кеты увеличились на 1%. Стоимость икры кижуча не изменилась.

Оптовые цены также заметно снизились: на икру кеты — на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%.

В союзе отметили, что снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) связано с успешным развитием красной путины.

Ранее сообщалось, что экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 млрд долл. США. В количественном выражении поставки составили 1,2 млн т, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
