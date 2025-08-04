Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ за семь месяцев вырос на 13%

Материалы по теме

Экспорт сыров и творога из России в первом полугодии увеличился на 20%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии 2025 года вырос на 20% по сравнению с ...

Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 29.07.2025. С начала 2025 года российские экспортные поставки мучных кондитерских изделий составили около ...

Россия за год увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, ...

Экспорт сельхозпродукции из России в прошлом году вырос на 21,6%

УрБК, Москва, 12.01.2022. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2021 году (по предварительным оценкам) ...

Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 20%

УрБК, Москва, 05.12.2014. Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев этого года сократился на 20,3% и ...