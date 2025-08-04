УралБизнесКонсалтинг
Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ за семь месяцев вырос на 13%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 млрд долл. США. В количественном выражении поставки составили 1,2 млн т, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «Агроэкспорт».

Эксперты объясняют положительные изменения ростом добычи на Дальнем Востоке, а также расширением географии поставок. На текущий момент российская рыба и морепродукты поставляются примерно в 90 стран.

Отметим, что несмотря на рост показателей аналитики считают, что говорить о глобальных изменениях и развороте негативного тренда преждевременно. Так, ключевые рынки сбыта не показали увеличения натуральных поставок, санкционные ограничения все еще затрудняют экспорт, а рост добычи не слишком высок.
