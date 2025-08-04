УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

В I полугодии 2025 года Россия увеличила экспорт свинины почти на 80%

УрБК, Москва,17.09.2025. В I полугодии 2025 года Россия экспортировала более 190 тыс. т свинины и субпродуктов. Общий объем поставок российской продукции свиноводства с учетом живых свиней и готовых продуктов из свинины превысил 500 млн долл. США, пишут «Известия» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Уточняется, что в стоимостном выражении поставки превзошли показатель в 470 млн долл. США, увеличившись на 79% относительно прошлого года. В физическом выражении — на 53%.

Лидером среди покупателей по итогам января-июня нынешнего года оказалась Белоруссия. За отчетный период страна закупила мяса и субпродуктов свиней почти на 170 млн долл. США. Это на 73% больше аналогичного периода прошлого года.

Отдельное место в структуре поставок занимает материковый Китай. За шесть месяцев текущего года объем экспорта достиг 92 млн долл. США, что в три раза превышает прошлогодний показатель.

Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин уточнил, что
в апреле 2025 года месячный объем поставок свинины в Китай впервые превысил 7 тыс. т, в мае — 8,5 тыс. т.

Эксперты ожидают, что по итогам 2025 года объем российского экспорта данной продукции приблизится к 400 тыс. т, что составит примерно 1 млрд в валютном эквиваленте.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2025 Экспорт сыров и творога из России в первом полугодии увеличился на 20%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии 2025 года вырос на 20% по сравнению с ...

29.07.2025 Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 29.07.2025. С начала 2025 года российские экспортные поставки мучных кондитерских изделий составили около ...

15.07.2025 Объем экспорта российского шоколада за четыре месяца вырос на 10%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Объем поставок российского шоколада за рубеж за январь-апрель 2025 года превысил 254 млн ...

17.04.2025 Объем экспорта российского вина в Китай за год вырос в 3,2 раза

УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт российского вина в Китай в I квартале 2025 года составил почти 700 тонн на общую ...

23.01.2025 Россия за год увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.