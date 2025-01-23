Россия за год увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% ...30.09.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов ...24.01.2018 В России в 2017 году производство хлеба сократилось на 3,6%
УрБК, Москва, 24.01.2018. Производство хлеба в России по итогам 2017 года сократилось на 3,6% по отношению к 2016 году, ...06.05.2011 В 2011 году Россия существенно увеличила импорт мяса
УрБК, Москва, 06.05.2011. В январе — марте 2011 года Россия увеличила физические объемы импорта мяса (за исключением ...14.07.2010 Россия может увеличить экспорт мяса
УрБК, Москва, 14.07.2010. Россия может увеличить экспорт мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины — до 200 ...