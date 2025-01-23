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23.01.2025

Россия за год увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

Так, экспорт свиноводческой продукции вырос на треть, птицеводческой — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.

При этом подсчеты ФЦ «Агроэкспорт» показали, что стоимость экспортированного мяса и субпродуктов увеличилась на 24% и составила рекордные 1,7 млрд долл. США. Около 48% поставок пришлось на мясо птицы, 37% — на свинину и 14% — на говядину.

Аналитики связывают рост экспорта с повышением конкурентоспособности российской продукции, вызванным ослаблением курса рубля.
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