Россия за год увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

Материалы по теме

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%

В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% ...

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов ...

В России в 2017 году производство хлеба сократилось на 3,6%

УрБК, Москва, 24.01.2018. Производство хлеба в России по итогам 2017 года сократилось на 3,6% по отношению к 2016 году, ...

В 2011 году Россия существенно увеличила импорт мяса

УрБК, Москва, 06.05.2011. В январе — марте 2011 года Россия увеличила физические объемы импорта мяса (за исключением ...

Россия может увеличить экспорт мяса

УрБК, Москва, 14.07.2010. Россия может увеличить экспорт мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины — до 200 ...