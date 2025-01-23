В России с 24 по 30 марта средние оптовые цены на свинину снизились на 3%

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Оптовые цены на курицу в России упали ниже прошлогодних значений

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УрБК, Москва, 30.07.2018. Оптовые цены на кусковую свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на ...