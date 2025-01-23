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В России с 24 по 30 марта средние оптовые цены на свинину снизились на 3%

УрБК, Москва, 07.04.2025. С 24 по 30 марта средние оптовые цены на полтуши свинины снизились на 3%, до 195 руб. за 1 кг, пишет «Коммерсант», со ссылкой на аналитику компании NTech.

Так же, на 3% ( до 265 руб. за 1 кг), зафиксировано снижение стоимости грудинки на кости, лопатка подешевела на 2% (до 259 руб. за 1 кг), окорок — на 1% (до 268 руб. за 1 кг). В то же время свиная шейка подорожала на 3% (до 400 руб. за 1 кг).

Такую динамику эксперты связывают с увеличением предложения этого вида мяса на внутреннем рынке.

Ранее УрБК писал, что Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, В частности, экспорт свиноводческой продукции вырос на треть.
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