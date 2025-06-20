Оптовые цены на свинину в России за год выросли на 12-30%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...06.06.2025 В России продажи детского питания за год выросли на 15%
УрБК, Москва, 06.06.2025. В России продажи детского питания в розницу с апреля 2024-го по март 2025 года в натуральном ...07.04.2025 В России с 24 по 30 марта средние оптовые цены на свинину снизились на 3%
УрБК, Москва, 07.04.2025. С 24 по 30 марта средние оптовые цены на полтуши свинины снизились на 3%, до 195 руб. за 1 ...07.10.2022 Цены на сыр в России с начала года в среднем выросли на 24%
УрБК, Москва, 07.10.2022. Розничные цены на сыр в России с начала текущего года в среднем выросли на 24%, оптовые — на ...15.01.2015 Средние оптовые цены на черный металлопрокат в УрФО в декабре выросли на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В декабре 2014 года усредненный индекс оптовых цен на цемент «навалом» в среднем по ...