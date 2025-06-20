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Вчера, 13:18

Оптовые цены на свинину в России за год выросли на 12-30%

УрБК, Москва, 09.07.2025. Оптовые цены на свиную полутушу в РФ за год выросли на 30%, до 215 руб. за 1 кг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

Свиной окорок за аналогичный период подорожал на 19%, до 292 руб. за кг, карбонад — на 12%, до 320 руб. При этом стоимость свиной шеи снизилась на
на 5%, до 445 руб.

Аналитики связывают рост оптовых цен на свинину с увеличением спроса со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбас. Еще одна причина — рост издержек производителей на фоне высокой инфляции в стране.
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