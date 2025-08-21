Материалы по теме

Цена на сырье для мясокомбинатов установила годовой максимум

УрБК, Москва, 01.09.2025. Цена на основное сырье для мясопереработки — свиной окорок — к августу достигла максимума с ...

Производство скота и птицы на убой в Свердловской области за январь-июле выросло на 4%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйстве всех категорий ...

Оптовые цены на свинину в России за год выросли на 12-30%

УрБК, Москва, 09.07.2025. Оптовые цены на свиную полутушу в РФ за год выросли на 30%, до 215 руб. за 1 кг. Об этом ...

Производство яиц в Свердловской области за год снизилось на 3%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. На Среднем Урале производство скота и птиц на убой (в живом весе) в январе-апреле 2025 ...

Федеральные производители мясных изделий предупреждают о росте цен на свою продукцию

УрБК, Москва, 07.08.2018. В связи с ростом цен на сырье крупные российские переработчики мяса планируют поднять ...