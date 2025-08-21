УралБизнесКонсалтинг
Цена на сырье для мясокомбинатов установила годовой максимум

Цена на основное сырье для мясопереработки — свиной окорок — к августу достигла максимума с января 2025 года, составив 325 руб. за кг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании NTech.

Национальный союз мясопереработчиков уточнил, что окорок подорожал до 338 рублей за кг. В Национальном союзе свиноводов пояснили, что рост цен на мясо связан с «внутренними процессами перераспределения продукта».

В свою очередь, топ-менеджер одного из пищевых предприятий уточнил, что из-за роста цен участники рынка переработки вынуждены менять рецептуру. На некоторых линиях начали увеличивать долю мяса курицы, если это позволяет технология. Другие мясопереработчики решили вместо изменения рецептуры повысить цены на продукцию.

В январе-июле 2025 года производство свиней на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 3,3 млн т — эти объемы сопоставимы с показателями за аналогичный период годом ранее, следует из данных Минсельхоза РФ.
